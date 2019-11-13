妻子安胎出血身亡 教授冰屍14年討公道 醫師無罪確定

2019-11-13 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



高雄應用科技大學教授徐晉元因妻子做試管嬰兒後出血身亡，他冰存妻子遺體14年打官司討公道；高院更一審判植入胚胎的醫師林政君無罪，最高法院駁回上訴全案確定。

檢方起訴，徐妻因多年不孕到健新醫院求診，在林政君建議下接受試管嬰兒療程，2005年10月植入4個胚胎後確定懷孕，但林政君事後疏於確認徐妻有無子宮外孕，就讓徐妻出院。

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未料，徐妻隔月因下體二度出血就醫，另二名醫師楊永裕、林文傑也未檢查是否有子宮外孕，導致徐妻事後抽筋、牙關緊閉、大小便失禁等，轉往高醫醫院急救，仍因左側輸卵管異位妊娠破裂而形成骨盆腔內200公撮血塊，伴隨少量硬腦膜下出血引起的癲癇，導致休克死亡。

檢方依業務過失致死罪嫌起訴林政君等3人，楊永裕、林文傑均以無罪確定；一審判林政君無罪，二審則判林政君5月徒刑，得易科罰金，案經上訴，最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更一審認為，醫審會二度鑑定、台灣婦產科醫學會、高雄長庚醫院均認為林政君沒有違反醫療常規。另外，徐在更一審審理期間再度聲請重新鑑定妻子遺體，但法醫研究所回函表示，遺體冰存14年已呈長期風化，故難以再行解剖鑑定重現死者死亡時的病理發現，因此無從重新鑑定。