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潤寅詐貸百億案 檢調展開第6波偵查行動

2019-11-13 14:14聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，繼主嫌之女楊宇晨等19人遭法院收押禁見，今展開第6波偵查行動，兵分2路搜索並約談1名犯嫌，全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等多家銀行詐貸上億元，兩人已潛逃出境；檢調懷疑楊氏夫妻之女楊宇晨是共犯，緊急對她實施「境管通知」。

9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調查出，潤寅董娘王音之胞弟王振賢涉嫌在胞姊及姊夫潛逃出國後，協助滅證、處理犯罪所得，因此將王振賢約談到案，北院裁定以20萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢調調查，除福懋外，包含南亞塑膠、中國人造纖維、綿春、泰豐、大宇紡織等5家公司，也透過「百纖果屋」老闆蕭炯桂充當白手套，用水果禮盒收取賄金，協助潤寅詐貸。11月1日，檢調搜索約談南亞塑膠等公司職員共5人，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，全數獲准。

台北地檢署偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，今展開第6波偵查行動。圖／資料照。
台北地檢署偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，今展開第6波偵查行動。圖／資料照。
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