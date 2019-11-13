銀行行員帶女長官上旅館 還被丈夫看到兩人車內擁吻

2019-11-13 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



余姓銀行行員和已婚女長官多次擁吻、發生性行為，還互相送高級皮包示愛，被女長官的丈夫一狀告上法院；余辯稱和女長官到旅館是因為肚子痛，但法官不採信他的說詞，台北地方法院日前判余應賠償丈夫20萬元，可上訴。

丈夫提告主張，他和妻子結婚多年，未料余和妻子在同一間分行工作，卻不顧同事異樣眼光，和妻子多次單獨外出約會，互送高價皮包示愛，還發生性行為。他2017年發現余開車送妻子回家，兩人在車上擁吻，才驚覺異狀，質問後妻子承認和余有不正常男女關係長達一年，也親筆寫下自白書給他，要求余賠償100萬元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

余抗辯，他進入銀行工作之後，對於女長官在工作上的指導和照顧非常感激，出於感激之心才送高仿皮件作為回報，而女長官基於傳統禮尚往來，才回贈他東西。他前年和女長官一起去旅館，是因為他腸胃不舒服急需上廁所，考量他個人衛生習慣、停車方便，才會就近到飯店如廁休息，約一個小時後離開。