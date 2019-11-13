15歲女友留宿兩人床上太激情 阿公聽到這下糟了
2019-11-13 13:17
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣鄭姓男子與未滿16歲國三A女交往，今年5月底陪A女返家，在女孩房間兩人情不自禁發生性行為，因為聲音太大被女子阿公發現斥責、並通知女孩父親報案，鄭男坦承不諱，檢方訊後依妨害性自主罪嫌對鄭男提起公訴。
嘉義地檢署表示，鄭男觸犯刑法227條第3項，對14歲以上未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑，民眾應特別注意，無論男方或女方只要未滿16歲，不論雙方是否合意，只要被發現都已觸法，此為公訴罪。
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20歲鄭姓男子去年底經友人介紹認識15歲A女，兩人以男女朋友方式交往，今年5月底鄭男陪女友返家後進入女友房間，晚間11時許，兩人情不自禁發生關係，疑因太激情，聲音太大被女子阿公發現、進門查看，才發現鄭男正與孫女性交，怒斥後通知女子父親向警方報案。
家屬除報案後也帶女子到醫院驗傷， 檢警訊問過程，鄭男坦承和女友發生性行為，並認為是經雙方合意，但女子當時僅15歲，無論雙方是否合意都已違法，檢警依法提起公訴。
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