「韓流」刺激高市長選舉賭盤 他還加碼押「韓贏3萬票」

2019-11-13 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



去年九合一大選掀起「韓流」，高雄市長選情緊張，地下選舉賭盤悄然運作，林男邀黃男下注35萬元、押當時還是高雄市長候選人身分的韓國瑜當選；隨大選日腳步逼近，黃判斷韓國瑜勝選機率大增，再加碼下注5萬元，押韓贏超過3萬票。黃甚至賭性大開，另開賭局邀友人下注押標選舉結果。橋頭地院依賭博罪，各判處林男、黃男有期徒刑3月，並均宣告緩刑2年。

判決指出，國民黨、民進黨去年各推派韓國瑜、陳其邁競選高雄市長一職，林男、黃男嗅出選情緊張，當中似乎有利可圖，於是心癢開起選舉賭盤。選舉賭盤由林男開，黃男則下注35萬元押韓國瑜當選；兩人約定，假如韓國瑜勝選，林要交付35萬元給黃，反之，若韓國瑜敗選，黃就要交35萬元給林。

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之後，黃縱看情勢推估，韓國於勝選機率大增，他打算乘勝追擊，再加碼5萬元押韓國瑜贏超過3萬票，同樣透過通訊軟體與林達成協議。

這時，黃男的賭性大開，決定另招募賭客開賭局，廣邀蔡姓、林姓、莊姓等友人下注，同樣以高雄市長選舉結果為下注標的；蔡姓友人下注5萬元，林姓友人下注20萬元，莊姓有人下注2萬5千元，另名林姓友人也下注3萬元，均押韓國瑜勝選。這時，黃男與賭客們約定，若韓國瑜勝選，賭客們可獲得下注金額90%或95%的彩金；但若韓國瑜敗選，下注金額全歸黃所有。

選舉賭盤風聲遭檢警掌握，警方持票搜索黃男住處，扣獲手機、筆電等證物，才又循線查到林男。兩人手機對話記錄顯示有簽賭事實，且有證人佐證，黃男坦承有收賭客賭資7萬5千元，但否認是犯罪所得。