穿自製「特務鞋」連刺破3車輪胎 車主不禮讓就會遭殃
2019-11-13 12:39
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園李姓男子仿造特務題材的電影，自行在皮鞋尖頭上加裝銳利鐵片，只要一和人發生行車糾紛，就會出腳朝對方車輪猛踹，鐵片甚至直接刺穿輪胎，由於連續有多人受害，轄區警方獲報到循線到李的住家訪查，扣下他作案用的皮鞋及鐵片，檢方偵結依毀損、妨害自由等罪嫌起訴他。
檢警調查，李男（39歲）去年5月21日騎機車行經龍潭區，只因不滿前方1輛自小客車阻擋去路，就繞到前方斜停，以強暴方式妨害車主通行權利；7月25日李騎車經中興路時，發現前面1輛車迴車時沒禮讓，竟穿著鞋頭加裝鐵片的皮鞋，靠近車輛用力朝左後輪猛踹，直接刺穿車輪。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此外，李9月19日經過武漢路時，又因不明原因和另1輛小貨車發生糾紛，再用同樣手法踢破對方左後車輪，直到今年3月10日，李男騎機車行經國聯街時，看停在路邊的小貨車不順眼，又再次踢破車子的左前輪。
據了解，李男在龍潭區已是警方頭痛人物，除了穿加工皮鞋四處踢破別人輪胎，還曾拿彈弓射破車窗，警方獲報後到李住家訪查，當場起獲作案用的皮鞋，訊後函送法辦；檢方訊時，李僅坦承有靠近車主，而多名被害人也提出行車記錄器等。
檢方勘驗李的皮鞋，發現他在皮鞋右腳下方用膠帶黏上1個銳利的鐵片，認定他犯行明確，加上李有公共危險前科，5年內再犯屬累犯，偵結依毀損、妨害自由等罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。
留言