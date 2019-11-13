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穿自製「特務鞋」連刺破3車輪胎 車主不禮讓就會遭殃

2019-11-13 12:39聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子仿造特務題材的電影，自行在皮鞋尖頭上加裝銳利鐵片，只要一和人發生行車糾紛，就會出腳朝對方車輪猛踹，鐵片甚至直接刺穿輪胎，由於連續有多人受害，轄區警方獲報到循線到李的住家訪查，扣下他作案用的皮鞋及鐵片，檢方偵結依毀損、妨害自由等罪嫌起訴他。

檢警調查，李男（39歲）去年5月21日騎機車行經龍潭區，只因不滿前方1輛自小客車阻擋去路，就繞到前方斜停，以強暴方式妨害車主通行權利；7月25日李騎車經中興路時，發現前面1輛車迴車時沒禮讓，竟穿著鞋頭加裝鐵片的皮鞋，靠近車輛用力朝左後輪猛踹，直接刺穿車輪。

此外，李9月19日經過武漢路時，又因不明原因和另1輛小貨車發生糾紛，再用同樣手法踢破對方左後車輪，直到今年3月10日，李男騎機車行經國聯街時，看停在路邊的小貨車不順眼，又再次踢破車子的左前輪。

據了解，李男在龍潭區已是警方頭痛人物，除了穿加工皮鞋四處踢破別人輪胎，還曾拿彈弓射破車窗，警方獲報後到李住家訪查，當場起獲作案用的皮鞋，訊後函送法辦；檢方訊時，李僅坦承有靠近車主，而多名被害人也提出行車記錄器等。

檢方勘驗李的皮鞋，發現他在皮鞋右腳下方用膠帶黏上1個銳利的鐵片，認定他犯行明確，加上李有公共危險前科，5年內再犯屬累犯，偵結依毀損、妨害自由等罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

李男在皮鞋右腳下方用膠帶黏貼銳利鐵片，連續踢破好幾輛車輪胎。記者曾健祐／翻攝
李男在皮鞋右腳下方用膠帶黏貼銳利鐵片，連續踢破好幾輛車輪胎。記者曾健祐／翻攝
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李男在皮鞋右腳下方用膠帶黏貼銳利鐵片，連續踢破好幾輛車輪胎。記者曾健祐／翻攝
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李男在皮鞋右腳下方用膠帶黏貼銳利鐵片，連續踢破好幾輛車輪胎。記者曾健祐／翻攝
李男在皮鞋右腳下方用膠帶黏貼銳利鐵片，連續踢破好幾輛車輪胎。記者曾健祐／翻攝
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車主行車記錄器頭痛

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