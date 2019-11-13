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不要行進中刷卡 高雄公車司機急煞「示範」害人撞頭

2019-11-13 12:25聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄東南客運鄭姓司機去年3月見車上有人在行進中起身刷卡，告知這樣很危險，下一秒他卻涉突然急煞，害另名張姓乘客撞頭造成頸椎挫傷，張氣得提告司機傷害罪；鄭雖辯稱「我是要示範呼看啦（台語）」，高雄地檢署認為，當時車前也無障礙或其他狀況，全案偵結依傷害罪將鄭起訴。

檢方調查，東南客運高雄分公司的司機鄭姓男子，去年3月12日駕駛「紅10A五甲幹線（捷運大東站至捷運前鎮高中站）」路線，晚間10點多張姓乘客帶著母親從鳳山區五甲二路上車，不過隔1分鐘有人起身刷卡付款，鄭便表示這樣很危險、等車停了再刷，居然緊急煞車。

但此煞車害張姓乘客頭部撞到前排椅背，導致頸椎挫傷、椎間盤突出及聲音沙啞，事後氣得控訴鄭姓司機傷害罪嫌。

鄭姓男子偵訊時堅稱，「為了讓乘客體會緊急煞車的衝擊力，以了解車輛行進中不入座、站著刷卡很危險，才突然煞車」，並非故意想導致受傷。

檢方勘驗行車紀錄器畫面，鄭姓男子當時說「你不要起來啦！你坐著啦！你就等我車停了，你再來刷就好了，這樣比較安全啦！不然車在開在跑的時候你起來這樣很危險，我要是急煞咧！我要是急煞咧！（台語）」，而鄭隨即急踩煞車，又說「我是要凍呼看的啦、我要示範呼看的啦！」。

檢方認為，鄭雖為示範急煞的狀況，以教育乘客勿行進中給付車資，但他應可預見此舉可能造成乘客因此摔倒或撞擊受傷，加上當時車前也非紅燈、有其他車輛或障礙物，仍突踩煞車，已觸犯傷害罪嫌。

高雄東南客運鄭姓司機去年疑為了教育乘客不要在行進間起身付車資，涉突然煞車，害乘客...
高雄東南客運鄭姓司機去年疑為了教育乘客不要在行進間起身付車資，涉突然煞車，害乘客撞頭受傷，高雄地檢署依傷害罪嫌起訴。圖／翻攝東南客運官網
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傷害罪捷運台語公車

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