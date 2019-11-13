不要行進中刷卡 高雄公車司機急煞「示範」害人撞頭

2019-11-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄東南客運鄭姓司機去年3月見車上有人在行進中起身刷卡，告知這樣很危險，下一秒他卻涉突然急煞，害另名張姓乘客撞頭造成頸椎挫傷，張氣得提告司機傷害罪；鄭雖辯稱「我是要示範呼看啦（台語）」，高雄地檢署認為，當時車前也無障礙或其他狀況，全案偵結依傷害罪將鄭起訴。

檢方調查，東南客運高雄分公司的司機鄭姓男子，去年3月12日駕駛「紅10A五甲幹線（捷運大東站至捷運前鎮高中站）」路線，晚間10點多張姓乘客帶著母親從鳳山區五甲二路上車，不過隔1分鐘有人起身刷卡付款，鄭便表示這樣很危險、等車停了再刷，居然緊急煞車。

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但此煞車害張姓乘客頭部撞到前排椅背，導致頸椎挫傷、椎間盤突出及聲音沙啞，事後氣得控訴鄭姓司機傷害罪嫌。

鄭姓男子偵訊時堅稱，「為了讓乘客體會緊急煞車的衝擊力，以了解車輛行進中不入座、站著刷卡很危險，才突然煞車」，並非故意想導致受傷。

檢方勘驗行車紀錄器畫面，鄭姓男子當時說「你不要起來啦！你坐著啦！你就等我車停了，你再來刷就好了，這樣比較安全啦！不然車在開在跑的時候你起來這樣很危險，我要是急煞咧！我要是急煞咧！（台語）」，而鄭隨即急踩煞車，又說「我是要凍呼看的啦、我要示範呼看的啦！」。