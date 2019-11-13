奧萬大吊橋幼童墜橋 許淑華質疑交通部無防護網規範
2019-11-13 11:59
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
南投奧萬大森林吊橋發生幼童因吊橋間隙過大失足墜落的憾事，立委許淑華今天表示，當初奧萬大吊橋設立時，是參照「公路橋梁設計規範」，然而規範中並無明訂安全防護網與吊橋連接之設計。為避免民眾意外從高處墜落，內政部102年訂定公寓大廈防墜設施設置原則，交通部應參酌相關法規，完善橋梁之安全網設置規範，避免類似事件再次發生。
而宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事件，交通部邀集地方及營建署、經濟部、農委會、原民會等中央部會，針對全台危橋做檢討，以及撥款重建跨港大橋等，但是港務公司提出懲處報告遭次長退回，許淑華也認為，除釐清責任外，南方澳大橋斷裂原因也應盡快調查清楚及明確，提供各單位參考，確保檢視轄下橋梁時有所依歸。
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許淑華說，斷橋事件後相關單位對全台橋梁做總體檢，目前納入U4等級的危險橋梁共計成為126座，已有87座修復完成，另外39座也在處理中，包括22座正在派修、8座封橋、7座限重、2座監控，而行政院長蘇貞昌上周五視察嘉義縣「特殊風險橋梁」時，聽聞縣府財政困難，蘇院長立刻答應全額補助9座特殊風險橋梁共3億8771萬元。全台都有危險橋梁的，希望蘇院長不要厚此薄彼，面對全台危橋能夠一視同仁。
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