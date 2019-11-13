飲酒歡唱帶妙齡女返家 男挨告性侵獲不起訴

2019-11-13 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



北市一名上班女郎在交友軟體讓認識外型高壯的陳姓男子，相約去好樂迪飲酒歡唱，酒醉後返回男方住處過夜。事後，女方對陳男提告乘機性交。但台北地檢署查出，女方離開包廂時神情並非完全沒意識，且隔日兩人一同離開時女方還對陳男捏臉撒嬌，今依罪證不足，不起訴陳男。

檢警調查，該名20多歲的上班女子指控，今年7、8月間，透過網路交友軟體認識陳男，兩人相談甚歡，便相約到好樂迪歡唱，還自己帶了威士忌出門，只是沒多久便不勝酒力，吐了一次，之後的事情就不太記得。

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結束歡唱後，2人昏昏沉沉地走去距離好樂迪僅500公尺的陳男住處。女子記得兩人發生2次性關係，一次她還有些醉意，另一次則是因為「身體已經習慣男方」，加上生理期來，在慾望驅使之下主動「騎上去」，且隱約記得陳男告訴她「在KTV裡面有做」，因此對陳男提告兩次乘機性交。

據了解，陳男完全否認性侵，強調在好樂迪包廂根本沒發生關係，也從未告訴女子「有做」，在住處發生的性行為都出於合意，並無對女方有任何強迫或趁人之危。

檢方調閱監視器則發現，兩人在住處過夜後，早上一起離開，在電梯裡女子抬起頭似乎在對陳男撒嬌，還「捏」一下陳男臉頰，且從好樂迪到陳男住家途中，也有相當親暱互動，今依罪證不足，給予陳男不起訴處分。