猥瑣男出獄就性侵 連路邊小便也強暴民女

2019-11-13 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



55歲、犯下多起性侵案的男子徐春華，今年5月初深夜在路邊小解，因萌生竊意，翻入一旁民宅後竟性侵在屋內睡覺的女子。士林地方法院依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪判徐10年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

徐春華有多起性侵紀錄，每次出獄不久即再度犯案。徐1984年因妨害性自主案件入獄4年多，1988年出獄，翌年又性侵女子而遭判刑8年；1997年3月再出獄，2個月內又犯下強姦罪被判刑10年；出獄後，2個月內又企圖性侵女子和另名少婦，2起加重強制性交未遂罪共被判刑6年。只是今年3月徐甫出獄，5月就再犯本案。

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徐今年5月1、2日凌晨騎機車到一處公園逗留，隨後走到防火巷內欲小解，他見旁邊的人家陽台窗戶沒上鎖，起了盜心。徐攀進民宅，拿了把菜刀「防身」，見女屋主在臥室獨睡，竟上前壓住她的眼睛、摀住嘴巴，恐嚇「不要叫，配合就不會傷害妳」。

女屋主不敢再抵抗，慘遭凌辱，徐1點36分離去，她找室友求援。警方調閱監視器，逮捕徐春華。

警方將徐的衣物送驗，結果顯示他的褲子、機車握把手套上沾染的血跡DNA-STR型別與被害人相符，而被害人陰道採集到的男性Y染色體DNA-STR型別也與徐符合，證實徐犯案。

徐說，當時看到女屋主在睡覺，「就突然起念想要強制性交」，因此先把女方叫醒，並且把菜刀放在她身旁，被害人嚇到掙扎。