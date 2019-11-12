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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

法官調動4院長皆女性 士院誰接呼之欲出

2019-11-12 23:40聯合報 記者王宏舜／即時報導

司法院今召開本年度第8次人事審議委員會，會中決議：

(一) 調派最高法院法官呂丹玉為公務員懲戒委員會委員。

(二) 調派台灣高等法院高雄分院法官兼院長洪兆隆為最高法院法官。

(三) 調派雲林地方法院法官兼院長張國忠為高等法院台中分院法官兼庭長。

(四) 調派橋頭地方法院法官兼院長莊秋桃為高等法院高雄分院法官兼院長。

調派澎湖地方法院法官兼院長李淑惠為雲林地方法院法官兼院長。

(五) 調派高等法院高雄分院法官簡色嬌為橋頭地方法院法官兼院長。

調派高等法院台中分院法官張靜琪為澎湖地方法院法官兼院長。

另外，台北地院試署法官林鈺珍與陳彥君、新北地院試署法官楊雅萍與洪振峰、士林地院試署法官張毓軒、桃園地院試署法官徐漢堂與彭怡蓁、台中地院試署法官洪瑞隆、雲林地院試署法官陳韋仁、嘉義地院試署法官陳盈螢、高雄地院試署法官黃奕超、孫沅孝、林記弘、屏東地院試署法官麥元馨、王碩禧、台東地方法院試署法官陳偉達、朱貴蘭、花蓮地院試署法官陸怡璇、黃柏憲，試署服務成績經審查均及格。

而北院候補法官陳筠諼、新北院候補法官施函妤、桃院法院候補法官吳軍良、竹院候補法官王凱平、彰院候補法官王星富、基院候補法官謝昀芳等人，候補服務成績也經審查及格。

北院候補法官劉宇霖、桃院候補法官黃致毅，候補服務成績均及格。

本次決議的而擔任「院長」之職的，包括莊秋桃、李淑惠、簡色嬌和張靜琪皆為女性；而「北三院」之一的士林地院院長一職近期也將有調動，外界預料出線者也將是「女性」。

司法院。記者王宏舜／攝影
司法院。記者王宏舜／攝影
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