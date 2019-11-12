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父親好賭女兒自幼由祖父照顧 法官同意她免養父親

2019-11-12 19:25聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓女子父親長期沈迷賭博不在家，父母離婚後也未照顧她，她從小由祖父和母親等人扶養，她自幼都以為祖父才是父親，直至上小學一年級，伯母告訴她，她才知道父親是誰；李女年成後向台南地院聲請免除扶養父親義務，李父未否認對於女兒未盡到照顧及扶養義務，法官裁准，全案可抗告。

台南市李姓女子主張，父母離婚後，雖約定由父親監護，但她有記憶以來，一直是受祖父、伯父、伯母照顧，父親好賭成性，長年不在家；她自幼都以為祖父才是父親，直至上小學時，伯母告訴她才知道此事。

李女表示，她自幼生活所需、日常照顧，均是伯父一家人照顧，父親未曾付出過一分一毫；她從幼兒園、國小、國中階段生活費、學費均由祖父支付，國中階段已改嫁母親也透過親戚拿一點生活費給她。

後來李女到堂哥的店幫忙，父親會打電話跟她要錢，她所得有限，僅能匯1、2千元，她結婚時，父親也沒有資助分毫；李女以父親未盡扶養義務且情節重大之情形，向法院請求免除父親扶養義務。

法官調查，李父現安置於機構養護，無法維持生活，雖有接受扶養之必要，但李父在女兒出生後，毫無家庭責任，並未負擔家庭生活費用，亦未照顧、扶養女兒，對於女兒無正當理由 未盡扶養義務情節確屬重大，最後同意李女請求，免除對李父扶養義務。

李姓女子的父親長期沈迷於賭博，父母離婚後也未照顧她，她從小由祖父等人扶養，李女年...
李姓女子的父親長期沈迷於賭博，父母離婚後也未照顧她，她從小由祖父等人扶養，李女年成後向台南地院聲請免除扶養父親義務，法官裁准。圖／報系資料照片
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