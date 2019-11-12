六輕再傳工安事故 縣長震怒限3天內提出調查報告
2019-11-12 18:43
聯合報 記者陳雅玲
／即時報導
六輕廠區再傳工安事故，雲林縣長張麗善緊急召開應變會議，並請環保局依違反空氣汙染防制法第32條裁罰500萬元，張麗善表示，安全重於一切，六輕近期屢次發生工安事故，讓居民生命備受威脅，要求六輕三天內提出事故檢討報告，全面提高工安規格。
張麗善表示，縣府已要求勞動部職安署中區職業安全衛生中心依職業安全衛生法第36條第一項規定，針對發生事故場域勒令停工，環保局依據空汙法32條加重裁罰最高上限500萬元。
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另要求六輕三天內提出事故檢討報告，並啟動4月已成立的縣府六輕事故調查小組，進行調查，此次發生事故的是管線設備節點，並非管線本身，將要求六輕針對220多萬個管線設備節點納入體檢範圍。
張麗善表示，六輕廠區事故發生通報系統在事故發生後僅採手機簡訊通報，內容避重就輕，仍有改進空間，她要求六輕務必讓鄉親於第一時點獲知準確訊息，另事故造成一名工人燙傷，也要求雲林長庚醫院設置燒燙傷病房。
環球科技大學環境資源管理研究所長陳泰安表示，該廠區在上月也傳出有工人受傷，顯示六輕工安的確需要改善，至於環境問題，開罰不是重點，重點是要避免下一次意外的發生。
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