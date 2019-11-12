與未成年少女性交拍裸照 跆拳道教練判10個月
2019-11-12 18:07中央社 彰化12日電
擔任跆拳道教練的卓姓男子和未成年女學生成為情侶，不但發生性行為還拍下對方裸照，違反兒少性剝削防制條例、涉犯與未成年女子性交等罪，2案共被判有期徒刑10個月。
彰化地方法院日前公布判決書，擔任跆拳道教練的卓男在跆拳道館教拳時，和一名未成年女學生成為男女朋友，卓男明知女學生未滿18歲，卻在民國106年7月，在自己住處用手機拍下女學生正面和背面裸照。
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地院法官認為，被告卓男與女學生當時為男女朋友關係，雙方因為嬉戲誤觸法網，考量被告犯後已有悔意，且未蓄意將手機照片流出，女學生出庭時也說仍和被告在交往，希望法院從輕量刑，因此判有期徒刑6個月。
除了拍下未成年女學生裸照外，卓男另涉嫌和未成年少女發生性行為，遭檢警起訴後，法官考量卓男已和少女父母達成和解賠償損失，因此判處有期徒刑4個月，全案仍可上訴。
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