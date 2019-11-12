烘焙師被撞死2周年忌日 她寫信給酒女「別走回頭路」

2019-11-12 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



金錢豹顏姓女服務生在2017年11月間涉嫌吸毒、酒駕，撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女去年遭法院判刑9年6月、賠償1068萬元確定，陳的胞姐因陳的兩周年忌日將至，她今天在臉書發出兩張相片，是一封要寫給顏女的親筆信，信中提到，顏女在案發後，面臨的刑事、民事的判決結果，代價絕對是慘痛的，但對家屬而言，判決並不是希望顏女過著悲慘人生，而是希望顏女「珍惜生命」、「不要再走回頭路」，也做出一個典範讓兒子看。

陳姓烘焙師的胞姐今天在臉書發出兩張相片，相片是她寫給肇事的顏姓女子的親筆信，文中提到，再過三天就是陳的兩周年忌日，兩年對她與家人以及顏女來說，相信都是一場醒不過來的惡夢。她在信中除了關心顏女在兩年來過得如何外，也交待了自己與父母如何在面臨痛失親人後的處境。

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陳的胞姐寫到，顏女重獲自由的時間在倒數，相信一定很難熬，在不算短的苦牢，她認為顏女能做的就是沈澱自己，找到目標，充實自己，陳家與顏女的刑事、民事判決結果，創了司法的先例，也跌破許多律師眼鏡，但對陳家來說，這樣的結果也無法還回一個家人，對顏女來說，這樣的代價絕對是慘痛的，不過陳家並不是希望這樣的結果造成顏女「過著一個悲慘人生」，而是希望顏女被重判後，能夠珍惜生命，尊重自己以外的生命，「不要再走回頭路」，也做一個母親的榜樣給兒子看。

陳的胞姐提到，顏女的名字改了許多次，不曉得每次改，造成的幫助為何，改名無非是想要改運，想要更順利、更好命，但好不好命，有許多的轉折點在自己的態度跟努力，她打完官司後打算要做一輩子的志工，不算多好也不會多差，「妳的近況如何？」