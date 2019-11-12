退警抗議太陽花國賠 前往行政院抗議

相關新聞
烘焙師被撞死2周年忌日 她寫信給酒女「別走回頭路」2019-11-12 16:39
抗議太陽花國賠案 車禍截肢警：盼台北市警局不要上訴2019-11-12 15:32
耿繼文進法院遞交陳情書 下午4點率群眾轉往行政院抗議2019-11-12 16:43
太陽花國賠上訴陷兩難？柯文哲：怕不上訴成判例2019-11-12 16:11
知名作詞人「天天」酒駕遭起訴 被攔影片曝光2019-11-12 15:55
「太陽花」判警察國賠 周錫瑋：最錯誤判決！2019-11-12 15:07
雙胞胎DNA鑑定報告出爐 確認是兇嫌陳男的親骨肉2019-11-12 14:36
不滿法院判太陽花要國賠 李來希：他奶奶的！2019-11-12 14:28
老婦攜臘肉入境 防檢官心軟沒罰反吃貪汙罪2019-11-12 14:24
鈕承澤性侵案已賠「7位數」 低調拚緩刑2019-11-12 14:24
退警集結要抗議太陽花國賠案 台北地院會這樣處理！2019-11-12 14:03
知名作詞人「天天」酒駕再犯遭起訴2019-11-12 13:14
保全想過奢侈揮霍日子 半年侵吞社區近百萬管理費2019-11-12 13:02
調查員美國進修成教授 返台分享反洗錢策略2019-11-12 12:58
「打馬悍將」為「口譯哥」引戰 他嗆「轟後腦杓」挨告2019-11-12 12:34
烤肉放沖天炮惹禍喪命 3莽男打死人上訴遭駁2019-11-12 11:36
忤逆神意！女廟祝兼營麻將天九牌賭場被幹探破獲2019-11-12 11:29
遭蘇揆點名死刑 王景玉更一審1224言詞辯論2019-11-12 11:17
太陽花學運判賠打擊警方 屏縣議員抱不平2019-11-12 11:11
水泥磚藏彈藥炸傷9歲童 陸軍改賠354萬2019-11-12 10:36
鈕承澤性侵女助理案已賠「7位數」 低調拚緩刑2019-11-12 10:19
拉法葉案沒收94億元新台幣 北檢將積極與瑞士洽詢返還2019-11-12 10:19
影／通緝犯拒警攔查逃逸 從新店到中和尾隨20公里2019-11-12 09:51
以結婚為前提？ 女子被騙險匯1萬美金給香港男友急用2019-11-12 09:50
討嘸提款卡打死72歲母 逆子回房大睡二審仍逃死2019-11-12 09:32
豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪2019-11-12 09:03
畫家與人妻至摩鐵嘿咻 刑事不起訴民事賠15萬2019-11-12 07:40
調查局舉辦跨境犯罪研討會 聚焦中共銳實力2019-11-12 07:39
核電延役公投受阻 教授提行政訴訟2019-11-12 01:11
舉標語「警察白痴」 獨派女被訴2019-11-11 23:49
中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」2019-11-11 21:08
潑酸持刀當街砍死胞弟 家屬求償勝訴獲716萬2019-11-11 16:40
回響／移工黑戶寶寶 印尼媒體引述報導「期待續集」2019-11-11 16:37
保母重摔女童遭訴 家屬抱癱瘓女童開庭痛罵：沒良心2019-11-11 16:27
頂新混油案 魏應充訂15日發監執行2019-11-11 16:01
影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜2019-11-11 15:45
「台獨女神」警署前舉牌笑警白痴 侮辱公署遭起訴2019-11-11 15:27
眼科醫師偷2台醫美儀器 判6月定讞2019-11-11 15:18
科技查賄展成果 蔡清祥：速偵速結、展現辦案效率2019-11-11 15:17
熱門文章
南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫2019-11-11 18:52
豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪2019-11-12 09:03
獨／台中啃老族不工作 花老母退休金還開BB槍射她2019-11-11 18:10
逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治2019-11-11 18:52
40支影片同滴口水…檢舉達人偽造影片判刑2019-11-11 23:34
台中東區民宅火警 屋主急找讀國中的孩子2019-11-11 17:48
「紅豆餅」當供品拜遭路人碎念 網友曝眉角：要看廟方2019-11-11 18:03
抗議太陽花國賠案 車禍截肢警：盼台北市警局不要上訴2019-11-12 15:32
鈕承澤性侵女助理案已賠「7位數」 低調拚緩刑2019-11-12 10:19
雙胞胎DNA鑑定報告出爐 確認是兇嫌陳男的親骨肉2019-11-12 14:36
影／龜山資收廠凌晨大火 濃煙飄向國一消防上百人力控制2019-11-12 08:43
中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」2019-11-11 21:08
訂外送披薩…開盒瞬間傻眼 網問：油門100送的？2019-11-12 11:56
影／ABS救命退死神 國道一車逆向噴來里長驚險煞停2019-11-12 13:00
天菜外送員遇勢利女歧視 他氣炸轟「妳是我的廚餘啦」2019-11-12 13:59
畫家與人妻至摩鐵嘿咻 刑事不起訴民事賠15萬2019-11-12 07:40
六輕煉油廠剛剛傳出火警 幸快速撲滅未釀成災2019-11-12 15:13
護理師戀上有婦之夫 對話傳摩鐵愛愛判賠40萬元2019-11-11 17:39
陳菊要上訴！律師：張琍敏說「3000億弊案」無憑無據2019-11-11 17:42
八仙事件案 八仙董事長陳柏廷等11人不起訴確定2019-11-11 17:46
八仙業者等11人不起訴確定 新北市府表遺憾2019-11-11 18:43
影／加拿大籍男子夾帶價值億元大麻花闖關被逮2019-11-12 11:29
影／台中龍井山林大火驚見野兔逃生 居民：平常有人狩獵2019-11-12 09:56
男友揪人3P性侵 她考上法律系才敢提告2019-11-12 13:21
行駛左轉車道卻右轉 女騎士被撞怒拍引擎蓋宣洩不滿2019-11-12 15:16
【即時短評】退警上街 台灣警察的悲情陳抗2019-11-12 16:04
土城警為防止交通事故再起 擴大取締範圍2019-11-11 18:52
張琍敏無罪比出「V」手勢：請陳菊別在小事上打轉2019-11-11 17:56
退警集結要抗議太陽花國賠案 台北地院會這樣處理！2019-11-12 14:03
保全想過奢侈揮霍日子 半年侵吞社區近百萬管理費2019-11-12 13:02
為何生意好的店家態度都不佳？ 眾網友一句神解2019-11-12 16:09
新北警緝毒獲表揚 警察局長：目標將毒犯全趕出社區2019-11-11 21:43
3屍命案驗出母親咽喉斷裂 並在洗衣機採得雙胞胎DNA2019-11-12 14:08
林園落海2男都是港嘴里民 搜救無果暫停行動2019-11-11 22:50
舉標語「警察白痴」 獨派女被訴2019-11-11 23:49
女子喝「喵喵啤酒」發狂暴斃 2男供毒判關7年半定讞2019-11-12 12:00
批陳菊「蛇鼠一窩」 張琍敏無罪2019-11-11 23:51
空姐沒罷工被喊「汪汪」諷忠犬 同事還辱腦婊要霸凌她2019-11-12 11:13
「打馬悍將」為「口譯哥」引戰 他嗆「轟後腦杓」挨告2019-11-12 12:34
大學生搭客運忘行李 行李回到手上因為有她2019-11-12 12:01
留言