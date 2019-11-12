太陽花國賠上訴陷兩難？柯文哲：怕不上訴成判例

2019-11-12 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



太陽花學運行政院驅離案宣判，北市警局須賠償逾百萬元。目前判決書已送至律師手中，至於是否上訴，台北市長柯文哲下午在市政總質詢中，議員苗博雅質詢此案時，柯文哲說，老實講，他一直想說要讓歷史事件早日結束，但若不上訴，警察局怕這會變成判例。

苗博雅說，這件國賠案中，有25名原告，但到最後只有10人獲賠，不是每一個人都獲賠，僅占四成，求償金額 838萬，但法院最後只判賠10人約110萬，可見法官不是照單全收。

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此外，獲賠最多的是周倪安，獲賠20萬，傷勢包括視力減損，另外，有數人各有挫傷等不等傷勢，獲賠十萬，苗博雅問醫生出身的柯文哲，這些傷勢嚴重？柯文哲說，他是看重病看慣了，不要問他。苗博雅追問，金額高嗎？

柯文哲未答，僅說他一直想說讓這歷史事件早日結束，大家都不要追訴警方，但後面還有十幾案，警察局怕這變成判例。

苗博雅也說，依法院判決，並不是說警察不能執法，而是法院認為應有比例原則，可以強制驅離，但強制手段可以針對手勾手、躺著不願意離開的群眾，但不應該是洩憤式的攻擊民眾身體。苗博雅問柯，可以認同這部分嗎？柯文哲說，就這一段可以接受。