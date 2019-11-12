【即時短評】退警上街 台灣警察的悲情陳抗

2019-11-12 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／台北即時報導



台北地院宣判太陽花學運國賠，退警下午號召上街抗爭，訴求爭尊嚴，爭全國警察的執法尊嚴與地位；諷刺的是和退警站在對立面的，就是被判國賠的台北市警察，一場抗爭者聲嘶力竭爭取執法者權益的奇怪陳抗，退職警與現職警的心理糾扯，凸顯台灣警察處境的現實與無奈。

退警今天上街，和反年改時有些不同，反年改時，他們曾被汙名是為了退休金，為了錢，否定他們一生從警所付出；今天再度抗爭，爭的卻是國家公權力的執法權威，那是所有警察的事，不管在職或退休。

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國賠宣判，將民進黨政府對警察的不公和不尊重再度凸顯，加深許多警察心中的不滿和委屈。中華民國退休警察人員協會總會10天前就已預告發動這場抗爭，並宣稱將仿太陽花學運「攻占行政院」，不論退警或現職警，今天參與抗爭者，絕大多數戴口罩蒙面上街，諷刺的就是民進黨政府前後標準不一的執法心態。

立場尷尬的警政署和台北市警局，昨晚就在台北地院和行政院周遭布下重兵和層層拒馬，鐵馬護欄延長好幾個街口，如臨大敵般一級開設指揮所，要對付的卻是「自己人」，一群在為自己爭尊嚴的同僚，情何以堪。