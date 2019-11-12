抗議太陽花國賠案 車禍截肢警：盼台北市警局不要上訴

2019-11-12 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



太陽花學運行政院驅離濺血事件，台北地方法院日前判台北市政府警察局應國賠前立委周倪安等29人共111萬餘元；中華民國退休警察協會不滿法院判決，今天下午2點集結台北地院抗議；被無照酒駕女撞斷右腿而截肢的警員陳昭宏也到場聲援。

陳昭宏表示，為了替警察爭尊嚴，他今天到法院聲援，這也是他主打的政見；他說，太陽花國賠判決當然不合理，但他站在現職警察的身分來看，他希望台北市警局不要上訴，這樣判決確定，即代表奠定警察職責，「法官怎麼說，我們就怎麼做」，未來面對抗爭活動，警察只要「消極吹哨，不積極驅離」。

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他說，若法院判決國賠確定，即認證太陽花份子闖入行政院，是國家認證可以做的事情，未來警察也不須行使強制力；因為行使強制力會對人身造成損害，警方要負起損害賠償責任，「為了不讓公庫受損，就以最小侵害方式處理」。

新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，2016年執勤時遭無照、酒駕的女子陳子恩撞斷雙腿，導致右腿膝下截肢才保住性命，他也宣布以無黨籍身份參選新北市第一選區立委，盼選民給他機會，藉由自身實作期望產生成果回饋社會。