執行署新北分署檔案展 揭開行政執行神秘面紗

2019-11-12 16:21 中央社 新北12日電



法務部行政執行署新北分署舉辦「鐵腕與柔情—行政執行機關的公義與關懷檔案展」，揭開行政執行機關的神秘面紗，展出19年來重要的執行案例及創新作為，展期至11月28日為止。

新北分署指出，展覽內容包括自民國90年1月1日以來，新北分署所辦理過的欠稅大戶案件，例如商界名人孫道存、眼科名醫丁民峰、「呷尚飽」早餐店前負責人王啟平等案件，平常很少對外界開放的留置室及戒具，在展覽期間也開放民眾自由參觀。

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除此之外，新北分署也展出歷年來對於經濟弱勢義務人所採取的各項寬緩執行措施，包括首創結合其他政府機關及民間相關機構成立「關懷中心」，以提供義務人社會救助資源、同意單親義務人分期繳納並轉介社會機構、輔導經營不善導致財務陷入困境的微型企業義務人等案例，以及王老吉涼水鋪到新北分署「123聯合拍賣會」擺攤販售商品，以變賣所得抵償欠款等案例。

新北分署表示，希望能藉由本次展覽，讓社會各界共同見證新北分署的歷史沿革與執行成果，「鐵腕與柔情—行政執行機關的公義與關懷檔案展」展期至28日止，並將在15日舉行正式開幕儀式，民眾也可至新北分署網頁瀏覽線上檔案展。