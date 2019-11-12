雙胞胎DNA鑑定報告出爐 確認是兇嫌陳男的親骨肉

2019-11-12 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市陳姓母子3屍命案，死者陳女去年8月與前夫田男離婚，去年12月產下雙胞胎，而兇嫌陳男掐死陳女，再悶死雙胞胎，他到案供稱悶死雙胞胎，外界質疑雙胞胎不是他親生，不然怎會如此狠心，檢察官採雙胞胎及兇嫌陳男的毛髮及血液比對，結果今天DNA比對出爐，確認雙胞胎是陳的親生子。

兇嫌陳男因失業，獨自在家照顧雙胞胎，加上同居的陳女擔任傳播妹，本月3日兩人發生口角，醋意大發掐死陳女，再將雙胞胎塞入洗衣機悶死。他到案後供稱將親生兒子雙胞胎悶死，外界懷疑雙胞胎不是他親生的，不然怎會如此狠心。

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