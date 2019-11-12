不滿法院判太陽花要國賠 李來希：他奶奶的！

2019-11-12 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



太陽花學運行政院驅離濺血事件，台北地方法院日前判台北市政府警察局應國賠前立委周倪安等29人共111萬餘元；中華民國退休警察協會不滿法院判決，今天下午2點集結台北地院抗議。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希發言指出，台灣的安全要靠警察，稱大家一聲「人民保母」，而針對年金改革、政府砍退休金，大法官釋憲說符合「比例原則」，但當警察執行公權力時，法官又說警察「不符合比例原則」，話都他們在說。

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李來希說，「他奶奶的！他奶奶的！法院是民進黨開的！」他的言論引起現場民眾吶喊贊同。

2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償；台北地方法院認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，昨天判市警局應賠償周等14人共111萬餘元，可上訴。

法官判決指出，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，避免發生寒蟬效應，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。