知名作詞人「天天」酒駕再犯遭起訴

2019-11-12 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



國語流行樂團作詞人梁鴻斌（藝名天天），今年10月間與友人飲酒後，從台北開車上高速公路返回桃園住處，在準備上匝道時被警攔下，酒測值每公升0.76毫克，台北地檢署調查後依涉犯公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

梁鴻斌曾擔任大成影劇報採訪中心副主任，還擔任過電台、電視主持人，還跨足出版界推出首部作品「天天狂想曲」，他的多重身分讓他成為十足的「多媒體人」。另曾經替孫燕姿成名曲「綠光」作詞。

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檢警調查，今年10月16日，梁鴻斌與友人在台北市大安區聚餐，隔天凌晨準備開車返回中壢住家時，在建國南路、仁愛路口被警察攔檢，酒測值每公升0.76毫克。

據了解，梁到案後坦承餐敘時飲用4杯威士忌，檢察官調查後發現有酒駕前科，當時為初犯，酒測值達每公升0.43毫克，獲緩起訴處分，期限1年，須支付公庫6萬元。這次再犯，因此依涉犯公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康