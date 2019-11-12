調查員美國進修成教授 返台分享反洗錢策略

2019-11-12 12:58 中央社 台北12日電



法務部調查局台灣亞西論壇今天上午揭幕，曾是調查員的美國休士頓大學刑事司法學系教授王曉明獲邀出席，說明虛擬貨幣是全球反洗錢最新潛在威脅，並提出建言。

王曉明出席「第四屆台灣亞西論壇─2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」，以「對抗加密貨幣：全球化時代下的洗錢及跨境犯罪」為題，說明虛擬貨幣是全球反洗錢的最新潛在威脅，並提出納入金融監管、業者強化自我規範及強化全球執法合作等建議。

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王曉明是調查班第15期結業，民國67年投入調查工作，曾任調查局駐休士頓法務秘書，在雲林縣調查站任內赴美進修並取得博士學位，現為休士頓大學刑事司法學系教授。

王曉明接受中央社記者訪問時表示，當年的調查局長吳東明推行精業專案計畫，培養調查員到世界各國進修，他因此選擇赴美，中途計畫中止，但當時已準備博士資格考，因此選擇辭職，繼續留在美國深造。

調查局出身的王曉明說，調查局的歷練讓他相較於其他學者對於公共事務有更多的服務熱誠，過去在調查局負責財經犯罪調查，實務經驗讓他在學術路上順利發展，任教後課程內容結合實務，受到美國學生歡迎。

曾派駐休士頓擔任法務秘書的王曉明表示，中華民國正常外交管道有限，所以他提倡警務外交，畢竟維護和平是世界性的議題，跨境犯罪影響日益深遠，因此期許調查局法務秘書不能看輕自己，多結識不同執法者，對外交會有所幫助。

王曉明舉例，他在休士頓協助調查局法務秘書認識當地警界，休士頓警界人士前不久才率團到台灣訪問，因此這些人都變成台灣之友，對台灣有正面的幫助。

另方面，王曉明表示，他延續了吳東明的精業專案計畫精神，自行募集獎學金成立百優計畫，迄今已協助400多名台灣警察到美國短期進修。