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「打馬悍將」為「口譯哥」引戰 他嗆「轟後腦杓」挨告

2019-11-12 12:34聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

政壇今年初爆發「口譯哥」破格擔任駐美代表處政治組長一職，臉書「打馬悍將粉絲團」社團也隨之引戰火，有貼文說「國民黨跟配合國民黨抹黑口譯哥的媒體，美國罵你們可恥」，引發李姓、潘姓民眾互在留言串交鋒，最後潘被激怒，標註李的帳號留言「來，拿槍來轟這傢伙後腦杓」，橋頭地院依恐嚇危安罪判罰潘5千元，得易服勞役，可上訴。

判決指出，「打馬悍將粉絲團」今年1月間出現1篇貼文，直寫「國民黨跟配合國民黨抹黑口譯哥的媒體，美國罵你們可恥！國民黨跟藍營媒體，可以抹黑台灣人抹黑到美國跳出來罵人，你們真厲害啊」。李看完貼文就標註同社團的潘姓民眾帳號，留言「美國只會嘴巴喊支持台灣，你們一聽就高潮了」，甚至再標註潘挑釁說，「我們就選贏了你們想怎樣啦」，諷刺潘只能在網路取暖。

潘姓民眾看完留言被激怒，直接留言「來，拿槍來轟這傢伙後腦杓」，還開嗆「我們台海開戰了，處理滯台支那人」，用「支那」一詞影射「中國」。

李姓民眾看完留言心生畏懼，擔心人身安全有危險，提告潘姓民眾恐嚇危安。

潘坦承有上述留言，但表示兩人素不相識，只是觀念不同，不認同李第一句話就攻擊美國、認為美國沒有給予台灣面協助；至於拿槍轟這傢伙後腦勺一留言，只是玩笑話，「沒有針對誰」，事後也覺得部分留言會造成對方不舒服，就刪除留言。

檢、審認為，「拿槍來轟這傢伙後腦杓」一語句就社會常情來看，確實可能讓人擔心生命安全受威脅，且李也在警詢時表示「自己心生畏懼」，認定潘的留言構成恐嚇危安罪。

橋頭地檢署簡易庭認為，潘姓、李姓民眾素不相識，過去也不曾有嫌隙，卻只因政治立場不同，不知相互尊重、包容不同立場，潘竟逞一時之快恫嚇李，害李心生畏懼，顯見潘缺乏民主法治觀念，且迄今未與李達成和解，綜合考量後，依恐嚇危安罪判罰潘5千元罰金，得易服勞役5日，可上訴。

2名網友在臉書社團「打馬悍將粉絲團」為口譯哥開戰，潘姓民眾留言嗆「來，拿槍來轟這...
2名網友在臉書社團「打馬悍將粉絲團」為口譯哥開戰，潘姓民眾留言嗆「來，拿槍來轟這傢伙後腦杓」，遭告恐嚇危安罪，橋頭地院依法判罰5千元罰金，得易服勞役，可上訴。記者賴郁薇／翻攝
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