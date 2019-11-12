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烤肉放沖天炮惹禍喪命 3莽男打死人上訴遭駁

2019-11-12 11:36聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

桃園王姓男子去年中秋前夕和朋友烤肉，施放的沖天炮疑飛到鄰居家，與隔壁同在烤肉的施振吉、施侑鈞兄弟和男子陳德勛爭執，王遭狂毆猛踹，因腸道大出血慘死。檢方依殺人罪起訴3人，桃園地院審理後依傷害致死罪判3人8年至8年10月不等徒刑；高等法院今駁回上訴。

施姓兄弟和陳德勛(35歲)去年9月23日到親友家烤肉，王姓鄰居因放沖天炮嚇到施姓兄弟姪兒，遭3人海扁。檢、警調查，王(34歲)當晚9點多在桃園區鹽務街烤肉，一群約4、5人酒後聊天，他為了應景買了沖天炮來施放，起初聲音過大，引起一旁施姓住戶不滿，口頭警告要王別再繼續放。

後來疑因風向影響，王點燃的沖天炮射向施等一夥人，小孩子還被嚇到，施侑鈞(32歲)氣得和哥哥、陳德勛找王理論；雙方因喝酒情緒激動，爭吵幾句後就肢體衝突。

3人朝王一陣拳打腳踢，王寡不敵眾倒地，仍被他們朝頭部、腹部攻擊。游姓友人試圖勸架也被打傷，王因遭到重擊，導致腸系膜破裂傷併動脈破裂、腹腔內大出血引發出血性休克，緊急送醫搶救，翌日凌晨1點多仍然不治。

檢方訊時，施侑鈞坦承毆傷王，也承認有傷害致死犯行，施振吉(34歲)則說「有打王的臉2下」，等王倒地後也朝腹部、頭部踢踹；陳德勛也表示有出手毆傷王。現場證人指證歷歷，醫院診斷證明、法醫解剖報告也認定屬於「他殺」。

檢方認為施等3人明知攻擊要害可能害死人，卻仍執意攻擊，去年12月依殺人罪起訴。不過桃院認為3人主觀上無殺人犯意，改依傷害致死罪判處施侑鈞8年、傷害罪判2月，施振吉傷害致死罪判刑8年2月、傷害罪判3月，陳德勛傷害致死罪遭處8年10月、傷害罪判刑3月。

高院維持一審判決，其中3人得易科罰金的傷害罪部分二審定讞，傷害致死罪仍可上訴。

施振吉、施侑鈞兄弟和男子陳德勛不滿王姓男子亂放沖天炮，將王毆踹致死，高等法院今駁...
施振吉、施侑鈞兄弟和男子陳德勛不滿王姓男子亂放沖天炮，將王毆踹致死，高等法院今駁回上訴。圖／聯合報系資料照
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