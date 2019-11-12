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台東地檢署反賄號 行動宣導專車正式開跑宣傳

2019-11-12 11:33聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

明年1月11日總統及立委選舉，台東檢察署今天啟動「反賄號」行動宣導專車，並正式在台東縣大街小巷走透透宣傳，希望民眾一起反賄選、抓賄選。

啟動儀式由地檢署檢察長張曉雯、主任檢察官曾揚嶺主持。張曉雯表示，各候選人選舉造勢活動如火如荼進行，台東地檢署反賄選宣導腳步也未間斷，希望打造台東為乾淨選舉場域。

「反賄號」行動宣導專車，車身上張貼0800-024-099#4、089-361169檢舉電話及地檢署檢舉QRcode，並人員發放宣傳單，讓「反賄號」行動宣導專車深入台東各角落。

張曉雯強調，民眾檢舉賄選可以領到最低50萬元，最高1500萬元檢舉獎金，而且檢舉人身分絕對保密，是穩賺不賠的好事。

台東檢察署今天啟動「反賄號」行動宣導專車，希望民眾一起反賄選、抓賄選。圖／台東地...
台東檢察署今天啟動「反賄號」行動宣導專車，希望民眾一起反賄選、抓賄選。圖／台東地檢署提供
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台東檢察署「反賄號」行動宣導專車首跑台東市區，未來，將深入台東各角落。 圖／台東...
台東檢察署「反賄號」行動宣導專車首跑台東市區，未來，將深入台東各角落。 圖／台東地檢署提供
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台東賄選

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