忤逆神意！女廟祝兼營麻將天九牌賭場被幹探破獲

2019-11-12 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣東石鄉近來頻傳賭風，警察局110報案台多次接獲檢舉流動性賭場流竄，朴子警分局偵查隊昨天下午在東石鄉永屯村某廟宇香客休息室，查獲麻將及天九牌賭場，逮捕68歲主持人張陳姓女廟祝及賭客共14人，查扣監視器1組、麻將牌、天九牌、骰子等賭具及抽頭金500元、賭資2萬1600元。

警方說，員警前往查緝，赫然發現廟宇香客休息室內，有多人聚集在內，傳出吆喝聲，在場民眾談及總統、副總統及立法委員選舉賭盤盤勢，有聚眾賭博情事，立即進入表明身分取締查緝，當場查獲賭場主持人張陳姓廟祝及賭客14名。

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張陳廟祝主持的麻將及天九牌賭場，賭客多為鄰近村民，約6、70歲上年紀的居多，其中還有人因心血管等疾病引發身體不適服用藥物，警方呼籲民眾勿存僥倖，以身試法，將針對朴子警分局轄區偏闢處的工廠、倉庫、工寮易遭流動賭場隱身其內處所加強查緝。