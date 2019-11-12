終於抓到了！屏警追捕月餘 性侵前科犯終落網
2019-11-12 11:19
聯合報 記者翁禎霞
／屏東即時報導
屏東縣一名潘姓性侵前科犯日前因案服刑期滿後，因行蹤不定、加上鄉間屢屢傳出有發現潘嫌對家戶探頭探腦疑似伺機行竊、及向民眾討錢等情事，造成民眾人心惶惶，街坊婦女夜間甚至不敢出門，里港警分局立即成立專案小組，經過月餘追查與埋伏，昨天深夜終於將潘嫌查緝到案。
里港警分局表示，潘姓男子日前因案入監服刑期滿出獄，因潘嫌曾涉多起刑事案件遭法院判刑確定，多次進出監獄服刑，出獄後須定期至警局報到，但潘嫌並未依規定前往報到，且居無定所，附近鄉里又傳出多次發現潘嫌在鄰里家戶間探頭探腦疑似伺機行竊，甚至向人索討金錢之情事，造成居民人心惶惶，婦女夜間甚至不敢出門，引發地區民眾議論紛紛。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
屏東縣警局局長葉明潭獲知上情後，立即指示轄區里港警分局分局長楊龍祥及屏東縣刑警大隊大隊長李宏倫共組專案小組，經過月餘追捕，昨天深夜終於在九如玉泉村落網，全案移請屏東地方檢察署偵辦。
留言