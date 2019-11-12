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終於抓到了！屏警追捕月餘 性侵前科犯終落網

2019-11-12 11:19聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

屏東縣一名潘姓性侵前科犯日前因案服刑期滿後，因行蹤不定、加上鄉間屢屢傳出有發現潘嫌對家戶探頭探腦疑似伺機行竊、及向民眾討錢等情事，造成民眾人心惶惶，街坊婦女夜間甚至不敢出門，里港警分局立即成立專案小組，經過月餘追查與埋伏，昨天深夜終於將潘嫌查緝到案。

里港警分局表示，潘姓男子日前因案入監服刑期滿出獄，因潘嫌曾涉多起刑事案件遭法院判刑確定，多次進出監獄服刑，出獄後須定期至警局報到，但潘嫌並未依規定前往報到，且居無定所，附近鄉里又傳出多次發現潘嫌在鄰里家戶間探頭探腦疑似伺機行竊，甚至向人索討金錢之情事，造成居民人心惶惶，婦女夜間甚至不敢出門，引發地區民眾議論紛紛。

屏東縣警局局長葉明潭獲知上情後，立即指示轄區里港警分局分局長楊龍祥及屏東縣刑警大隊大隊長李宏倫共組專案小組，經過月餘追捕，昨天深夜終於在九如玉泉村落網，全案移請屏東地方檢察署偵辦。

里港警分局立即成立專案小組，經過月餘追查與埋伏，昨天深夜終於將潘嫌查緝到案。圖／...
里港警分局立即成立專案小組，經過月餘追查與埋伏，昨天深夜終於將潘嫌查緝到案。圖／警方提供
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屏東縣港警性侵

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