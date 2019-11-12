遭蘇揆點名死刑 王景玉更一審1224言詞辯論

2019-11-12 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌日前在立法院點名，有些罪惡天地不容，如燒死自己6位親人，或是當著母親面前把孩子的頭割斷，「我認為死刑定讞，就該執行。」。這兩案分別是在除夕夜燒死6名家人、看護的翁仁賢和砍斷女童「小燈泡」頭的王景玉，翁在今年7月經最高法院判處死刑定讞，但王一、二審都被處無期徒刑，高院更一審審理中，非死刑定讞。

高院更一審囑託中央警察大學教授沈勝昂做教化與再社會化期待可能性鑑定，今開庭時，審判長表示昨天已收到的鑑定報告。

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公訴檢察官楊淑芬對證據能力無意見，辯護律師則表示鑑定報告內容很多，援引了很多訪談資料，待閱卷後再表示意見。告訴代理人也要求提示卷證，以釐清事實狀況。

審判長諭知1星期內表示意見，並定12月16日再開庭，12月24日言詞辯論。

因王景玉羈押期將屆，檢察官認為羈押原因未消滅，應繼續羈押，王本人則說「我沒意見」；續押與否，由合議庭評議後決定。