空姐沒罷工被喊「汪汪」諷忠犬 同事還辱腦婊要霸凌她

2019-11-12 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



長榮空服員今年6月發動罷工，張姓空服員見另名趙姓同事沒參與行動，又在臉書社團發文稱遭霸凌，被譏諷是公司的忠犬，張則轉貼趙的文章到自己IG，註明「這種腦婊怎麼還不滾膩」、「好多人期待我80牠誒」等語，檢方認為趙以「婊」、「牠」等字眼，偵結依公然侮辱罪嫌起訴她。

長榮航空今年6月20日因勞資關係破局，桃園市空服員職業工會發動罷工，雙方直到7月6日簽訂團協才落幕，員工陸續返回工作崗位。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

趙姓空服員指稱，自己在罷工期間仍持續在公司服勤沒參與行動，後來有其他同事在公司內朝她發出「汪、汪」叫聲，藉此嘲諷她是公司的忠犬，因自認遭受職場霸凌，今年7月7日在臉書社團「綠絲帶原地」發文，分享她遭受經歷等。

而張姓空服員（33歲）有參與罷工與趙立場相左，在自己IG限時動態轉貼趙的臉書貼文，使多數人得以共見共聞，還附上文字註明「這種腦婊怎麼還不滾膩」、「好多人期待我80牠誒」、「那四不四不要讓牠失望膩」等語，趙發覺後認為自己社會評價遭貶損，對張提告妨害名譽、恐嚇等罪嫌。

檢方訊時，張坦承有在IG發文，原本矢口否認有公然侮辱犯意，辯稱該貼文是在私人帳號發表，只有好友可以看得到，她提出腦婊是覺得趙女的文章是腦出來的，並無辱罵的意思，直到後來又具狀坦承其公然侮辱犯行。

檢察官根據教育部重編國語辭典，其中「婊」、「牠」分別只性交易為業的女子、動物，認為含有侮辱他人的意思，已涉犯公然侮辱罪嫌；至於趙員以張貼中說「好多人期待我80（即指霸凌）牠誒」，認為張涉嫌恐嚇依法起訴。