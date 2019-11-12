太陽花學運判賠打擊警方 屏縣議員抱不平

2019-11-12 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



5年前的太陽花學運，造成部分人士受傷，遭台北地院判賠111萬餘元，引起退休員警不滿，中華民國退警總會號召今下午將號召上街抗議，屏東縣議員唐玉琴、何長成今在議會質詢時也為警察不平，縣警局長葉明潭坦承法官的判決確實對警方執行公權力打擊很大，警政署已強調一定上訴。

縣議員唐玉琴並形容警察是「最強的弱勢」，除了太陽花學運遭判賠，警方的裝備也讓人無法接受，她舉警察配戴的秘錄器為例，不但秘錄效果不佳，續航力也不好，警察甚至還得自行購買，連秘錄器都不如人，如何保護自己、執行公權力？

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縣警局長葉明潭表示，目前警方執行公務都務配戴秘錄器，不過警察局並未統一採購，有的是部分分局自行採購，多數是員警自己掏腰包購買。

這也讓縣議員唐玉為警方大抱不平，裝備不如人，還得自掏腰包購買，結果太陽花學運執行公務居然還遭判賠，難怪退休警察要去抗議。

縣議員何長成也為警方抱不平，他說太陽花學運判賠後，接下來大小選舉活動馬上就要登場，這叫警方該如何執行公務？