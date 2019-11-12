拉法葉案沒收94億元新台幣 北檢將積極與瑞士洽詢返還
2019-11-12 10:19
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
喧騰一時的拉法葉購艦案，檢方向法院聲請單獨宣告沒收，最高法院今年10月底裁定沒收已故軍火商汪傳浦妻小海外帳戶中本金3億1253萬9913.44美元（約新台幣94億元）部分已確定。台北地檢署今表示，將積極洽詢瑞士等國辦理犯罪所得返還事宜。
汪傳浦被控與前海軍上校郭力恆因拉艦案取得巨額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。檢方向法院聲請單獨宣告沒收，去年11月28日，二審裁定沒收5332萬4920.60美元（約新台幣286億元）及至執行完畢時止所生孳息，創下國內沒收不法所得最高金額。
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經檢辯雙方抗告，最高法院今年10月31日以108年度台抗字第458號作成裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元（以美元兌換新台幣1：30之匯率換算，約新台幣94億元）已確定。
北檢表示，身為犯罪所得查扣及司法互助執行機關，已責由具財經金融專長的檢察官劉怡婷及檢察事務官等續行辦理，並就確定可作為執行名義部分，積極洽詢瑞士等國辦理犯罪所得返還事宜，務使「任何人都不得保有犯罪所得」之普世基本法律價值得以彰顯。
北檢指出，本案自民國89年特調小組成立迄今已近20年，能有今日初步成果，端賴法務部傾全力推動修法，以及國防部、外交部與國內外各方協助努力而成，謹致以最誠摯之謝意。
汪家在瑞士等多國的多數海外資產，都已獲我方檢察官聲請凍結獲准，未來只要我國法院裁定確定，即可持確定的司法文書，循司法互助程序請求相關國家將凍結的汪家不法所得返還給台灣。
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