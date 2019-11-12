鈕承澤性侵女助理案已賠「7位數」 低調拚緩刑
2019-11-12 10:19
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
導演鈕承澤被控性侵女助理案，以「7位數」和解金賠付被害人完成調解，並力拚緩刑；台北地院今天第6度開庭審理，鈕對訴訟進度、策略避答，快步進入法庭。
鈕承澤今天「棄小折、改UBike」出庭，照樣對關心案件的堵訪媒體說「謝謝」、「謝謝」，圖官司在低調中獲有利的裁判。
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法官今天安排附指認室的法庭開庭，可能是因要傳喚被害人到庭，但相關當事人並未證實被害人會出庭。
鈕承澤被控去年11月23日邀一群劇組人員到家中聚會，被害人隔日凌晨因故獨留鈕承澤家中，遭鈕「指侵」得逞；檢察官採信被害人指述，依他涉嫌可判處3到10年的強制性交罪起訴。
檢警辦案期間，傳鈕試圖用60萬元和解，但未和女方達成共識，鈕承澤雖否認犯罪，仍在日前與對方和解，依審判實務，鈕賠付金錢後，有獲緩刑機會。
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