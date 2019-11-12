討嘸提款卡打死72歲母 逆子回房大睡二審仍逃死

2019-11-12 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄無業的曾姓男子去年晚間酒後向72歲母親討自己提款卡，想再買更多酒遭拒絕，氣得涉出手痛打，眼見母親奄奄一息倒坐客廳躺椅，他竟直接回房睡覺，直到隔天傍晚鄰居進入才驚覺曾母已死亡，警方獲報在3樓房間逮仍呼呼大睡的曾。一審依犯殺害直系血親尊親屬罪判他無期徒期，今天高雄高分院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

合議庭考量，曾姓男子患思覺失調症，但鑑定顯示他有按時服藥，考量他因病心中累積負面情緒應更深，並非完全泯滅良心，長期監禁教化及治療下，應能讓他反省、改善更生，尚無剝奪其生命，與社會永久隔離之必要。

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判決指出，曾姓男子（51歲）未婚，曾做過木工，曾的胞妹指他原與父親同住，由於藥物控制不良，才回去和母親住讓他能正常服藥。

全案發生於去年4月8日晚間，曾姓男子在家中客廳獨自飲酒，但他想再買更多菸酒，便向母親索討他自己的提款卡，不料遭拒後引發口角衝突，他氣得爆打母親頭、臉及胸部等，導致母親流血傷重躺在木椅上。

但曾姓男子見狀反而繼續辱罵洩憤，凌晨12點就回房間睡覺，直到隔天下午6點半，鄰居為移車進入屋內察看驚見曾母已傷重身亡，屋內凌亂地上有血跡，趕緊報案，警方抵達後在3樓房間內發現還在呼呼大睡的曾，叫醒後曾承認毆母，當場遭逮捕。

檢警解剖確認曾母傷勢包括顱內出血、左臉變形、鼻骨骨折、胸骨等，身體多處肋骨骨折、氣血胸，研判曾攻擊頭、胸等重要部位，曾偵訊時承認毆打12、13拳。