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豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪

2019-11-12 09:03聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

中國大陸非洲豬瘟肆虐，農委會防檢局新竹分局紀姓技正去年受理1件旅客從大陸攜帶臘肉，卻以違規的大陸籍李姓婦人年邁，就心軟改用通知書處理讓對方免罰，被主管發現交由廉政署查辦，檢方以紀員有圖他人不法利益行為依貪汙罪嫌起訴，若成罪可處5年以上徒刑，併科3000萬元以下罰金。

為防堵大陸非洲豬瘟疫情，農委會相繼祭出重罰，但旅客從大陸攜帶肉品來台遭查仍時有所聞，李姓婦人去年11月8日從大陸搭機來台，隨身還帶了1.5公斤的臘肉未申報檢疫，結果在桃機第二航廈被台北關人員查獲。

經移送防檢局新竹分局由當天值班的紀員（53歲）受理，他卻違法未對李婦當場製作裁處書，反而改以檢疫處理通知書銷毀該臘肉，最後讓李免受行政裁罰1萬5000元，因此受有不法利益，直到新竹分局的長官發現紀未依規定處理才曝光。

檢方訊時，紀坦承沒有依規定處理，表示是看在李婦年事已高才不忍裁罰，但也否認有圖利李的犯意；防檢局官員證稱，「檢疫通知書」是用於入境旅客攜帶檢疫物而有申請檢疫，該檢疫物需沒入銷毀的情形，與裁處書適用的事實不同，不可能併處，所以檢疫通知書並非替代裁罰的手段。

防檢局另名課長也說，如果接到台北關移送未依規定申報檢疫的案件，都會當天裁罰完畢，除非旅客未滿14歲不予處罰外，否則都要依照作業程序開立裁處書。

檢方認為，紀員在防檢局已有17年資歷，對於相關規定熟悉紀員犯嫌明確，卻未依規定處理，偵結依貪汙治罪條例中公務員對於主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴他。

由於紀員涉犯貪汙治罪條例第6條，若成罪可處5年以上有期徒刑，得併科3000萬以下罰金，不過法界人士指出，依貪汙罪12條中所得或所圖得財物、不正利益在5萬元以下，減輕其刑，另加上紀自白坦承、犯罪情節等，將來法院綜合考量是有機會判處緩刑。

非洲豬瘟肆虐，紀姓技正見年邁的李婦攜臘肉入境未依規定開罰，被依貪汙罪起訴。圖／報...
非洲豬瘟肆虐，紀姓技正見年邁的李婦攜臘肉入境未依規定開罰，被依貪汙罪起訴。圖／報系資料照
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貪汙非洲豬瘟

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