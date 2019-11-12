畫家與人妻至摩鐵嘿咻 刑事不起訴民事賠15萬

2019-11-12 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



畫家阿武被控與女子小蘋嘿咻，經她的丈夫阿忠提告，檢察官將阿武予以不起訴處分，阿忠請求損害賠償，提出偵查時未提出的新證據，台中高分院查出阿武與小蘋投宿摩鐵，經警查扣的衛生紙及床單，驗出精子細胞與阿武的DNA相符，檢體亦與小蘋的DNA符合，法官判處阿武賠償阿忠15萬元，不得上訴。

阿忠（化名）指出，他與小蘋（化名）於2013年結婚（已於2018年9月離婚），畫家阿武明知（化名）她已婚，卻於2014年元月間起與她交往，並租屋同居，並於2017年11月27日在台南市的摩鐵嘿咻，再載她返回住家，持續與她過從甚密的交往，逾越社會一般通念所能容忍範圍，破壞他的婚姻家庭美滿，並侵害他的配偶權，遂請求損害賠償。

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畫家阿武表示，他於2017年9月間，透過交友軟體認識小蘋，她在網路上表示她已離婚，他未看她的身分證，不知她已婚並有子女，兩人並未發生性關係，後來也未交往，該案業經檢察官不起訴處分。

台中高分院合議庭認為，阿武被控妨害婚姻雖經檢察官以不起訴處分，但刑事訴訟所調查的證據，及刑事訴訟判決所認定的事實，不是當然有拘束民事訴訟的效力，本案阿忠已另提出諸多於偵查庭中未提出的證據，合議庭自得依證據而獨立認定，法官認定阿武侵害阿忠的配偶權。

合議庭查出，阿武與小蘋投宿摩鐵時，經阿忠報警查獲，扣得衛生紙及床單，檢將兩人的黏膜檢體，併送刑事警察局鑑定DNA，衛生紙採樣發現有精子細胞及上皮細胞層，分別與阿武及小蘋的DNA相符。 而床單採樣驗出，研判有2人DNA，主要型別與小蘋相符，次要型別不排除來自阿武，因此認定兩人應有發生性行為。