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調查局舉辦跨境犯罪研討會 聚焦中共銳實力

2019-11-12 07:39聯合報 記者張宏業／台北即時報導

調查局與外交部合作，今起連續3天在北市福華國際文教會館，舉辦「台灣亞西論壇—2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」，分別以「中東區域安全與中共的角色」、「洗錢–跨境犯罪之核心」為題，發表專題報告，研討會聚焦印泰區域銳實力發展現況、跨境犯罪對國家安全之威脅等議題，共有4個場次。

調查局指出，境外資金介入選舉在國際間是種「銳實力」概念，也就是中共企圖以顛覆、滲透、逼迫、勸誘等多元外交手段，達到擴張勢力、壓制境外言論，最後達成操控意識形態目的。

在地緣戰略上，美國、日本、澳洲、印度試圖在印太區域展開各類型合作，以因應中共在區域內快速增加的影響力，還有「一帶一路」倡議造成的政治安全效應，其中泰國、印尼與印度皆於2019年舉行大選，讓區域內政局相當詭譎，這些東南亞選舉，對台灣會有何影響，也是討論重點。

因此，本次研討會除討論印泰區域銳實力發展現況、跨境犯罪對國家安全之威脅議題外，也將討論高科技犯罪偵查實務與挑戰、印泰戰略中之執法合作。

調查局指出，犯罪集團及恐怖組織利用現代科技、社群媒體等資源，進行跨國境與跨領域的勾聯合作，已嚴重威脅國家安全與區域穩定，全球執法人員需以新思維、新戰略，才能有效防制新興跨境犯罪及打擊國際恐怖主義。

主辦單位邀請國安會諮詢委員郭臨伍、美國外交政策委員會副主席Dr. Berman及美國休士頓大學刑事司法系教授王曉明教授等3人，發表專題報告；開幕式將由法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠致詞。

調查局於2013年建構「台灣亞西論壇」，每2年舉辦1次「區域安全與跨境犯罪國際研討會」，是我國犯罪防制類最重要、最大型國際會議。

調查局長呂文忠主持「2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」開幕儀式。圖／資料照片
調查局長呂文忠主持「2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」開幕儀式。圖／資料照片
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