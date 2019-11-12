核電延役公投受阻 教授提行政訴訟

「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏。記者胡經周／攝影 分享 facebook

「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長、特聘教授李敏，昨開記者會表示，府院黑手介入中選會，惡意違法阻擋核電延役公投，已委請律師提起行政訴訟。

中選會發言人陳朝建表示，中選會於十月底收到台北高等行政法院來函，當時即知悉當事人已提起訴訟，中選會對此無評論。

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李敏表示，今年他先是提出「核能減煤」公投案，中選會在公聽會上刁難，之後他依照中選會聽證會議要求，補正相關公投主文和說明後，卻被直接駁回修正後的提案；隨後他再提出「核電延役」公投案，又被蔡政府以同樣手法駁回，因此委請律師提起行政訴訟。

泰鼎法律事務所合夥人葉慶元表示，民進黨政府不斷強調，公投是國民主權的形式，具有最高性，應該予以保障，但公投法修正後，已經沒有辦法併大選，沒辦法讓人民在投票的時候，順便針對人、事，針對公投一併表達意見，應該要由法院來判斷中選會的作為是不正確的，惡意阻擋人民透過公民投票的機制表達意見，來監督政府。

環保署前署長魏國彥出席記者會表示，從環保、氣候變遷的角度來說，核能是清潔能源的一種，去年提出「以核養綠」公投，換個角度說，台灣廿年做的實際行動是核綠並行，並非誰優先誰殿後，不論哪一種清潔機制，都有衍生環境問題需要考慮。

魏國彥表示，近期日本風災很嚴重，很多太陽能光電板被摧毀，在台灣核電也有顧慮，需要倚重專家用科學角度看待，若一開始就訴諸意識形態、政治口水，對台灣不是一件好事。