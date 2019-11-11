舉標語「警察白痴」 獨派女被訴

2019-11-11 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



「FETN–蠻番島嶼社」發言人郭潤庭舉標語「警察白痴」被起訴。 圖／取自郭潤庭臉書 分享 facebook

「台獨女神」、獨派團體「FETN–蠻番島嶼社」發言人郭潤庭，前年在警政署大門口拿著「警察白痴」標語拍照上傳至臉書，她辯稱是要抗議警方執法過當，但台北地檢署仍依涉侮辱公署罪嫌起訴她。

郭潤庭（廿四歲）曾是世新大學法律系學生，時常出現在社運場合。二○一七年國慶日，獨派團體在凱達格蘭大道前布置靈堂，郭女在場演出行動劇，撕裂國旗並吐口水，遭檢方依妨害秩序罪嫌起訴。

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二○一七年十月廿二日，獨派團體在桃園中壢火車站前宣揚台獨建國理念，當時警方上前要求降低喇叭音量，雙方發生拉扯，警方壓制成員引起不滿，獨派團體前往警政署舉行記者會抗議執法。

郭潤庭事後把她站在警政署大門前、手中拿著標語寫著「警察白痴」牌子、背景有警員照片上傳至個人臉書，有民眾發現後，截圖向北檢告發郭女涉侮辱公署罪。

郭女應訊時承認舉牌並上傳照片，辯稱自己只是到場聲援，標語罵的非特定警員，是要表達警方執法過當。但檢方認定，郭女站在警政署大門口舉標語，照片上也出現警政署字樣，已涉犯侮辱公署罪。

郭潤庭爭議事件不少，去年二二八紀念日曾率蠻番島嶼社成員闖入慈湖陵寢，朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，也曾發起「反管行動」及抗議台大出借場地給中國好聲音；二○一五年九月飛官王勁鈞墜機殉職時，她還在臉書發文表示「夕鶴」。