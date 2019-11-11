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中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08聯合報 記者王聖藜／即時報導

台北地院審理「太陽花」學運民告警國家賠償案，日前判決台北市警察局賠償前立委周倪安等人111萬元，判決觸動執法員警的敏感神經，中華民國退警總會預計明天下午到台北地院抗議，並遞交陳情書。

為防止陳抗事件脫序，影響台北地院、台北地檢署機關正常運作，台北地院今夜「大設防」，在台北市博愛路主要出入口架設一道嚴密防線。

今天晚上有晚歸的法官、檢察官見如此陣仗說「怎樣？總統要來嗎？」、「不會吧？對象是警察不是暴民呀？」

台北地院今夜「大設防」，架起一道嚴密防線。記者王聖藜／攝影
台北地院今夜「大設防」，架起一道嚴密防線。記者王聖藜／攝影
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警察北市陳抗

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