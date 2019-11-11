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陸船烏坵越界拒檢蛇行 特勤登船控制押回

2019-11-11 19:38中央社 金門縣11日電

海巡署金門海巡隊今天表示，海巡署艦隊分署支援500噸級金門艦及PP-10039艇，在烏坵海域查獲大陸運補船，船老大坦承違法為陸船後勤補給，今天押回料羅港送辦。

海巡隊組主任彭宥淋表示，昨天中午艦隊分署支援500噸級金門艦及PP-10039艇，分別自台中港及金門料羅港出航，分進合擊烏坵海域；下午4時左右，2艘艦艇聯手在烏坵島南0.9浬處攔截稽獲1船無船名運補船，當場查扣船上5名船員。在歷經10小時的押解航程後，今天凌晨抵達料羅港，漏夜進行調查。

彭宥淋表示，金門艦及PP-10039艇抵達烏坵海域時，發現多艘大陸鐵殼船在大坵島南面0.5浬處併靠聚集，實施運補作業；陸船見海巡艦艇開到，紛紛鳥獸散，加速逃離現場。

海巡2艘艦艇隨即鎖定1艘無船名運補船展開取締行動，這艘運補船一路蛇行逃避，拒絕停船受檢，巡防艇一路緊追強靠，並由特勤隊幹員登船控制人船。

經過初步清查，海巡隊表示，蕭姓船老大坦承在中華民國海域內為大陸漁船提供漁撈作業後勤補給；此舉違反「兩岸人民關係條例」事證明確，立刻由PP-10039艇連夜押解返航。

彭宥淋說，金門艦則是持續駐防烏坵，預防大陸漁船去而復返；被查扣的無船名陸船，將在完成調查後依法處分。

海巡署金門中華民國

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