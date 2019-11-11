潑酸持刀當街砍死胞弟 家屬求償勝訴獲716萬

2019-11-11 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



台北士林外雙溪經營錦鯉養殖場、釣蝦場的兄弟何良鑑、何良鍊，因上億家產爭吵多年，去年哥哥不滿弟弟剷除農作物，持農刀當街砍弟弟20多刀致死，再逃到山上喝農藥自殺身亡。兄弟倆的母親及何良鍊的子女等3人，對何良鑑的繼承人求償，士林地方法院判決原告勝訴，共計可獲得716萬餘元精神慰撫金。

何良鍊的母親與3名子女主張，何良鑑在去年6月6日在至善路工寮，拿硫酸潑灑弟弟，還用農用砍刀揮砍弟弟頭部、身體多達20多刀致死，行凶後逃往山區藏匿，因何良鍊死亡而受有非財產損害。母親求償500萬元精神慰撫金，其餘3名子女各求償400萬元，再加66萬餘元的喪葬費。

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行凶的何良鑑逃往山上喝農藥自殺，其妻子和2名小孩繼承財產，母親等4人因而向3人索賠。被告等人主張，精神慰撫金過高，不符身分、地位、資力，且何良鍊屢次破壞何良鑑的工作物及農作物，兄弟才會演變為相殘，何良鍊應有過失，應減輕賠償金額。