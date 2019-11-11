回響／移工黑戶寶寶 印尼媒體引述報導「期待續集」
2019-11-11 16:37
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
聯合報昨天以全版調查採訪專題，報導移工和他們所生的黑戶寶寶故事，引發諸多回響，印尼的新聞媒體今天也在網站首頁，以最新消息方式轉載、報導相關訊息，尤其特別關注逃逸移工群聚高海拔野山的工作與生活狀況。
文章最後並語重心長地指出：在那裡的人會被憐憫嗎？或者相反？這件事實際上已經引起當局關注，尤其是移民署，令人期待後續發展。
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印尼媒體的文章以「數百個逃逸移工夫婦非法定居台灣中部高山，生育了無身分子女」為標題，部分內容轉載聯合報、也有記者自己的觀點，內文大意指出，台灣中部山區有移工聚落，甚至可以稱為一個小村莊，數以百計的越南、印尼移工在那邊非法工作，並生下無身分子女。
很多人在結婚前到這邊工作，同時建立家庭，也有一些人故意來這邊尋找伴侶，他們的家庭狀況非常多樣，有鰥夫、寡婦、有些仍有家人，有些是單身，定居點散布在山頂或山腳區域。
移工從社群媒體，或透過網路上的仲介經紀人介紹工作，或朋友之間層層轉介。有些人出於上百萬個原因逃離工廠或家政工作，有些是逃離夫家的外籍配偶，最近也有些逾期滯留的旅行者，他們和當地農民合作，從事園藝、農耕，甚至盜伐林木成為山老鼠。
記者表示，最令人難過的是，由於父母身分非法、醫療缺乏和交通不便等因素，傳聞有無辜嬰孩死於疾病，就地埋葬於山區。
相關文章在台灣媒體報導後，引起公眾關注，少數台灣人很關心那裡的情況，生活很簡單，對小農很有幫助。
但是，那裡的人會被憐憫嗎？或者相反？由於已經引起當局關注，記者在文章最末說「我們等待續集」。
另一方面，這些非法移工聚落分散在中部、南部數個縣市、數座山裡，聯合報昨天報導後，許許多多移工媽媽們今天萬分焦急打電話給平常協助他們的志工團體，非常擔心移民署會主動入山擴大搜查，通譯也只能盡量安撫她們的情緒。
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