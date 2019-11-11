回響／移工黑戶寶寶 印尼媒體引述報導「期待續集」

2019-11-11 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



聯合報昨天以全版調查採訪專題，報導移工和他們所生的黑戶寶寶故事，引發諸多回響，印尼的新聞媒體今天也在網站首頁，以最新消息方式轉載、報導相關訊息，尤其特別關注逃逸移工群聚高海拔野山的工作與生活狀況。

文章最後並語重心長地指出：在那裡的人會被憐憫嗎？或者相反？這件事實際上已經引起當局關注，尤其是移民署，令人期待後續發展。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

印尼媒體的文章以「數百個逃逸移工夫婦非法定居台灣中部高山，生育了無身分子女」為標題，部分內容轉載聯合報、也有記者自己的觀點，內文大意指出，台灣中部山區有移工聚落，甚至可以稱為一個小村莊，數以百計的越南、印尼移工在那邊非法工作，並生下無身分子女。

很多人在結婚前到這邊工作，同時建立家庭，也有一些人故意來這邊尋找伴侶，他們的家庭狀況非常多樣，有鰥夫、寡婦、有些仍有家人，有些是單身，定居點散布在山頂或山腳區域。

移工從社群媒體，或透過網路上的仲介經紀人介紹工作，或朋友之間層層轉介。有些人出於上百萬個原因逃離工廠或家政工作，有些是逃離夫家的外籍配偶，最近也有些逾期滯留的旅行者，他們和當地農民合作，從事園藝、農耕，甚至盜伐林木成為山老鼠。

記者表示，最令人難過的是，由於父母身分非法、醫療缺乏和交通不便等因素，傳聞有無辜嬰孩死於疾病，就地埋葬於山區。

相關文章在台灣媒體報導後，引起公眾關注，少數台灣人很關心那裡的情況，生活很簡單，對小農很有幫助。

但是，那裡的人會被憐憫嗎？或者相反？由於已經引起當局關注，記者在文章最末說「我們等待續集」。