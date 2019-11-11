保母重摔女童遭訴 家屬抱癱瘓女童開庭痛罵：沒良心

2019-11-11 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市1歲陳姓女童6月間慘遭郭姓保母虐待重傷，致女童頭部重創、左手骨折，迄今仍無法自行進食、左側肢體偏癱，檢方依重傷害罪起訴郭姓保母，台中地院今天下午開辯論庭，女童的舅舅當庭罵「孩子被摔成這樣，還求交保從輕量刑，還有良心嗎？」，女童的媽媽說女兒病情嚴重，已提起刑事附帶民事賠償，請求保母賠償2500萬至3000萬元；台中地院將於本月27日宣判。

陳姓女童受重創，病情嚴重，今天下午開庭時，由舅母抱著進法庭內，舅母抱著女童給審判長劉麗瑛看女童癱瘓，因頭部被重摔，右腦殼凹陷一大塊，劉審判長看後說「我知道了，腦部動手術的患者，就是這樣子。」

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檢察官查出郭因無法忍受女童的哭鬧，抱女童腋下猛力搖晃，再抓女童左手，直接從嬰兒床用力拉出，摔往地板上的床墊，致女童重傷，9月4日依重傷害罪起訴郭姓保母。

台中地院今天下午在第5法庭開庭審理，合議庭由劉麗瑛擔任審判長，廖弼妍擔任受命法官、張淵深擔任陪席法官，女童的媽媽、舅舅、阿公及阿嬤、阿祖等人均到庭，阿嬤及阿祖在法庭外為受重傷的孫女禱告，祈求幼孫能早日康復。

女童媽媽表示，女兒不能咀嚼，迄今要靠鼻胃管餵食，也沒有表達能力，連哭笑都不會，讓她心痛萬分，每月要負擔龐大費用約10萬元，已提起刑事附帶民事賠償，律師估計為2500萬至3000萬。