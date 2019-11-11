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科技查賄影片首映 張晨光姪張凱傑自演檢察官

2019-11-11 16:43中央社 台北11日電

法務部今天舉行記者會，首映科技查賄影片，藝人張晨光姪子、台中地檢署檢察官張凱傑擔綱主演。至於明年總統、立委選舉查察情況，截至6日止，已受理170件、272人涉案。

法務部下午舉行「全力查賄、齊心反賄」記者會，由法務部長蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇等人共同宣示政府全力查賄。

蔡清祥致詞指出，為維護選舉公平、公正，法務部已頒布選舉查察工作綱領，以檢、警、調、廉4大系統，嚴查利用金錢、暴力影響選舉案件，並特別重視來自境外的資金介入及假訊息妨害選舉情事。

蔡清祥指出，日前函令各地檢署應分析轄內賄選熱區，鎖定高風險涉賄對象，積極佈建，適時檢討成效；對於具體賄選案件，應即時分案、精緻偵查及縝密蒐證，以提升法院羈押核准率，並能速偵速結，以展現辦案效率。

李進勇致詞則說，記取去年九合一選舉的缺失，痛定思痛並具體改革，盼明年總統（副總統）、立法委員二合一選舉選務順利。

首映的科技查賄影片，劇本設定3名樁腳，分別將現金給里長作現金買票、招待旅遊（餐會）以及提供免費服務買通選民。民眾透過雲端反賄App檢舉，檢方依情資分案由檢察官張凱傑查辦，在時機成熟指揮警、調搜索，再用數位採證與即時同步訊問等偵辦技術，一一偵破案件。

台北地檢署檢察官郭建鈺及羅韋淵現身說法去年九合一檢舉查察賄選的成果，各地檢共提出186人的當選無效之訴、經一審判決當選無效有111人，另在賄選起訴而一審有罪部分，有罪率高達9成，具體呈現「全力查賄就是最好的反賄選宣導」；從民國84年起法務部已發出檢舉獎金逾新台幣11.37億元。

九合一選舉賄選檢察官

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