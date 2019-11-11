陳菊告8人吞「2連敗」 以訟止謗自訴張琍敏又無罪
2019-11-11 16:13
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
旅美藝人張琍敏臉書貼文指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩…」，被總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗；張琍敏表示，言論自由是台灣民主的根基，也是民進黨主張的價值，相信法官會保障她的權益，台北地院今天判張琍敏無罪。
陳菊在高雄市長任內爭議不少，被多位名人批判，她先後向台北地院自訴立委費鴻泰、藝人張琍敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰5人加重誹謗，其中，自訴費鴻泰案速審速結，一審陳菊嘗敗，她不服，上訴二審拉長戰線。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此外，陳菊又認為，國民黨團召開記者會點名她在高雄市長任內有關氣爆善款用途不明，再向台北地檢署控告國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜3人誹謗，陳菊先後控告8人，創下總統府官員在任時的提告人數紀錄。
張琍敏被告後曾發聲明，稱陳菊擔任高雄市長12年，執政團隊操守與能力屬可受公評之事，她轉貼的內容完全出於善意，她認為，轉貼文章前，有許多有關高雄市政府弊案的新聞評論，她沒有加油添醋、沒有杜撰。
張琍敏說，政治人物的操守及能力應受到批判及評價，身為政治人物應有雅量，而非對手無寸鐵的人民司法追殺。
陳菊的委任律師游琦俊說，張琍敏在臉書刊登不實言論，且臉書未限制權限，貼文經媒體報導造成陳菊名譽權受損，張琍敏雖提出相關媒體報導和網路資料，但內容均未提及「3000億弊案」，也未提到「陳菊蛇鼠一窩」，張琍敏的言論具有實質惡意。
張琍敏代言高雄市觀光產業後，今年4月在臉書PO文「因為高雄有3000億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，陳菊為此自訴張加重誹謗罪，還附帶民事求償300萬元。
留言