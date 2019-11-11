陳菊告8人吞「2連敗」 以訟止謗自訴張琍敏又無罪

2019-11-11 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



旅美藝人張琍敏臉書貼文指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩…」，被總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗；張琍敏表示，言論自由是台灣民主的根基，也是民進黨主張的價值，相信法官會保障她的權益，台北地院今天判張琍敏無罪。

陳菊在高雄市長任內爭議不少，被多位名人批判，她先後向台北地院自訴立委費鴻泰、藝人張琍敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰5人加重誹謗，其中，自訴費鴻泰案速審速結，一審陳菊嘗敗，她不服，上訴二審拉長戰線。

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此外，陳菊又認為，國民黨團召開記者會點名她在高雄市長任內有關氣爆善款用途不明，再向台北地檢署控告國民黨立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜3人誹謗，陳菊先後控告8人，創下總統府官員在任時的提告人數紀錄。

張琍敏被告後曾發聲明，稱陳菊擔任高雄市長12年，執政團隊操守與能力屬可受公評之事，她轉貼的內容完全出於善意，她認為，轉貼文章前，有許多有關高雄市政府弊案的新聞評論，她沒有加油添醋、沒有杜撰。

張琍敏說，政治人物的操守及能力應受到批判及評價，身為政治人物應有雅量，而非對手無寸鐵的人民司法追殺。

陳菊的委任律師游琦俊說，張琍敏在臉書刊登不實言論，且臉書未限制權限，貼文經媒體報導造成陳菊名譽權受損，張琍敏雖提出相關媒體報導和網路資料，但內容均未提及「3000億弊案」，也未提到「陳菊蛇鼠一窩」，張琍敏的言論具有實質惡意。