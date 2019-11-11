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頂新混油案 魏應充訂15日發監執行

2019-11-11 16:01聯合報 記者賴佩璇／即時報導

頂新越南混油案中，集團董事長魏應充被控違反食安法，最高法院日前就其中26項犯罪事實判決有罪，其中7罪不得易科罰金，判5年9月徒刑定讞；魏另被控45罪撤銷發回更審。彰化地檢署以魏的住居所位於台北地檢署轄區，囑託北檢代執行，北檢已傳喚魏於11月15日上午10時報到發監。

頂新和魏應充等人被控自2012年起，自越南民間收購非食用的豬油、牛油等油脂，由越南大幸福公司進口後加工製成食用油出售。

最高法院認定有罪的部分，是以魏應充為頂新公司董事長，頂新公司前、後任總經理常梅峯、陳茂嘉分別於2012年、2013年知悉大幸福公司販賣給頂新公司的原料豬、牛油，欠缺可供人食用之品質，常、陳仍持續收購並製成食用油，販賣給廠商，魏指示陳茂嘉輔佐大幸福公司為生產夥伴，被認定損及下游廠商及消費者權益。

本案在一審時，彰化地院法官認定食安法對原料並無規範，飼料用油精煉後只要符合食用標準，無法證明危害人體、且無法證明消費者是被騙才買頂新的油等理由，全案判無罪。引起外界譁然，檢方不服上訴。

二審台中高分院認為，食品只要有攙偽或假冒，應認定為「抽象危險犯」，不論是否危害人體健康都違法，逆轉改判有罪，魏應充被依違反食安法、詐欺判刑15年。

魏應充上訴對相關證據能力、食安法適用、大幸福原料油品的品質、大幸福無須取得食安證書、魏和時任頂新總經理陳茂嘉沒有犯罪故意等提出不少答辯，不過，最高法院認為多是對判決沒有影響的枝節，就其中26罪部分駁回他的上訴，大部分雖可易科罰金，但其中7罪、5年9個月刑期部分不可易科罰金。

頂新越南混油案中，集團董事長魏應充被控違反食安法，最高法院判5年9月徒刑定讞；北...
頂新越南混油案中，集團董事長魏應充被控違反食安法，最高法院判5年9月徒刑定讞；北檢已傳喚魏於11月15日上午10時報到發監。圖／報系資料照片
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食安魏應充越南

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