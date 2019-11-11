影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



2019年台中新社花海活動已在9日登場，台中市第五警分局為讓遊客能有一個寧靜、有品質的遊憩空間，特別在展區必經的東山路沿線，聯合監理站、環保局針對擅改車體、車燈、排氣管的改裝噪音車聯合稽查取締，嚴正執法，根據統計，今年迄今總計攔查超速車輛5000餘件、改裝噪音車200餘件，呼籲市民遵守交通規則，勿擅自改裝車輛，製造噪音。

台中市第五警分局表示，2019新社花海活動已在9日登場，為期23天的活動，除了結合暌違已久的「台中國際花毯節」，還加入「中台灣農業博覽會」，百花競相爭妍，分局為給遊客一個安靜、安心又安適的賞花旅程，已在展區必經東山路路段沿線，聯合監理站、環保局針對擅改車體、車燈、排氣管的改裝噪音車聯合稽查取締，嚴正執法。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

第五警分局統計，今年1月至昨日為止，總計攔查取締超速車輛共5231件，違法改裝車輛暨製造噪音車輛236件，危險駕車43件；其中因「瞎趴（台語：酷炫）」而改裝車燈、車體、電氣設備，依道路交通管理處罰條例第18條，可處台幣2400元以上9600元以下罰款，且須至監理站驗車，拆除所有改裝物件，恢復原狀。

第五警分局指出，另改裝排氣管違反噪音管制法第26條部分，由環保局裁罰台幣1800元以上3600元以下罰款，並得令限期改善，違者按次處罰，車主們千萬別心存僥倖。