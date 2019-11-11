眼科醫師偷2台醫美儀器 判6月定讞

2019-11-11 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



北市信義區一名呂姓眼科醫師，被控2013年間持江姓婦人交付的診所保全門禁卡、鑰匙，聘請搬家工人把衝光鐳射及飛梭鐳射儀器等物品偷走。呂辯稱雙方達成協議要淨空房屋，但台灣高等法院不採信其辯詞，認定偷走兩台醫美儀器，日前依竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金定讞。

判決指出，呂姓眼科醫師在2012年11月起，用「憂鬱症學弟」名義與「辜眼科診所」辜醫師的江姓遺孀磋商，購買眼科儀器等物品。江婦指控，原先想要頂讓整間診所，但不含醫美儀器，因為還有貸款未繳，醫美儀器的債權人張經理曾提議可幫忙處理，後來沒答應。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她說，當時去診所發現儀器被搬走，就放聲大哭，自己並沒有跟呂約定要清空診所。呂則辯稱，因「辜眼科診所」已積欠高額租金，所以當初與江婦磋商購買儀器時，江婦即有談到想要清空診所盡快將房屋返還予房東，但還有兩台儀器的問題。

呂辯稱，因他在新店診所還沒有設立醫美中心，所以提議將兩台儀器搬至該處，並設立醫美中心，如果儀器有什麼收入的話，則雙方均分，產權還是歸屬予江婦，雙方確實有達成協議。

法官調閱雙方通話錄音譯文、傳喚證人張經理、林姓房屋管理者作證，查出雖有積欠租金但林男未曾向江婦催討房屋，她未曾聯繫表示要清空返還租屋，與呂說江婦急欲返還房屋不同，認為呂的說法純為虛捏卸責之詞，認定偷竊衝光鐳射及CO2飛梭鐳射等2儀器，依法判刑。